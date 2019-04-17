В Балашихе стартовал третий матч финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. На данный момент армейцы выигрывают серию со счётом 2-0.

В двух предстоящих встречах столичному клубу удалось одержать разгромные победы: первая игра закончилась со счётом 5:2, вторая — 3:0.

«Авангарду» удалось выйти в решающую стадию соревнований, преодолев на своём пути казанский «Ак Барс», астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». ЦСКА на пути к финалу прошёл подольский «Витязь», московское «Динамо» и петербургский СКА.

Ранее Nevasport провёл голосование среди болельщиков и определил, какую из команд в финале будут поддерживать сильнее. С большим преимуществом победил омский «Авангард»: за него проголосовали 88% опрошенных.