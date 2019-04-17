Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что её возможностей достаточно для того, чтобы разучить сложные технические элементы.

на своей странице в «Инстаграме» Медведева ответила на комментарий болельщика, который сомневается в том, что фигуристка справится со сложными элементами. «Физиологически их выполнять вы скорее всего уже не сможете», — заявил поклонник фигурного катания. «Вот и посмотрим», — ответила Медведева.

Напомним, ранее фигуристка рассказала, под какую музыку будет выступать в новом сезоне в короткой программе. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка сообщила, что для новой короткой программы выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. В произвольной программе следующего сезона будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши». Также Медведева сообщала, что намерена усложнить свой контент и выучить четверной прыжок.