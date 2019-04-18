Игрок хоккейного клуба «Ак Барс» Артём Лукоянов будет тренироваться с футболистами.
Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «КАМАЗ», хоккеист вместе с футболистами будет готовиться к матчу против «Уфы-2» в первенстве Профессиональной футбольной лиги.
«Историческое событие! ФК «КАМАЗ» и «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан «автозаводцев», — гласит сообщение КАМАЗА. Отмечается, что игрок «Ак Барса» присоединится к своей новой команде в пятницу, 19 апреля. «Артём, добро пожаловать в футбол!» — пишет пресс-служба «КАМАЗа».
Кроме того, в «Твиттере» «Ак Барса» появилось видео с тренировки Лукоянова в футбольном клубе.
Артём Лукоянов готовится к дебюту в профессиональном футболе 😎 pic.twitter.com/OR7ZY2S10y
— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 17, 2019