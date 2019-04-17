20 апреля в Петербурге состоится турнир UFC Fight Night. Одним из главных боев вечера станет поединок между полутяжами Иваном Штырковым и Девином Кларком.

Уральский Халк Штырков дебютирует в UFC, но он неплохо пошумел и до главного промоушена. Российский боец не потерпел еще ни одного поражения. На его счету 15 побед и всего одна ничья. До UFC Штырков выступал в весьма известной молодой организации RCC, которая уже подписала контракт с Александром Шлеменко. Сам Штырков заявил, что UFC для него — не мечта, а просто наивысшая ступень в карьере бойца.

Самым ярким боем в карьере 30-летнего Штыркова можно считать поединок против российского депутата Джеффа Монсона. Правда, тогда он еще не был ни депутатом, ни тем более россиянином. Зато бойцом оставался неплохим, что делает Ивану честь — Монсон проиграл после болевого приема. На счету Штыркова есть и другие крутые поединки — с Фабио Малдонадо и Антонио «Бигфутом» Силвой.

Чем отличается Штырков от многих бойцов — он по-настоящему любит бои и дерется очень часто. Пока некоторые дерутся раз в год, Штырков выходит в ринг примерно раз в два-три месяца. Первые два боя в ММА он провел с перерывом в неделю, а самый длительный перерыв в полгода у него был после ничьей с бразильцем Жеронимо дос Сантосом.

Соперником Штыркова в Петербурге станет Девин Кларк по прозвищу Бурый Медведь, который младше него на год, однако гораздо опытнее в UFC — американец дебютировал в главном промоушене летом 2016-го. Несмотря на это, таких громких побед на счету Кларка нет. Последний на данный момент бой он проиграл австрийцу Александару Ракичу, а всего на его счету три поражения и девять побед. Штыркову вполне по силам оформить победу в первый же бой в UFC.