Букмекерские конторы резко понизили коэффициент на победу голландского «Аякса» в Лиге чемпионов.

После первого матча четвертьфинала на «Аякс» ставили с коэффициентом 26.00, однако теперь он составляет 8.00 — вероятность того, что клуб выиграет Лигу чемпионов составляет 11%. Шансы голландской команды стали оцениваться так высоко после второго четвертьфинального матча, в котором «Аякс» выбил из борьбы туринский «Ювентус».

По мнению аналитиков, главным фаворитом турнира остается испанская «Барселона», также на успех будет претендовать английский «Манчестер Сити».

Напомним, вчера, 16 апреля, «Аякс» одержал волевую победу над «Ювентусом». На 28 минуте голкипера голландцев Онану прошил Криштиану Роналду, на это «Аякс» ответил голами Ван Дер Бека и Де Лигта. В первом матче команды сыграли вничью.