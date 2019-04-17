«Чем хуже, тем лучше» — именно под таким девизом проходил первый раунд Куба Стэнли, в котором «Коламбус» Бобровского и Панарина сенсационно разбил «Тампу» с ее рекордсменом Никитой Кучеровым.

Перед началом этого раунда с одной стороны льда была команда, которая блестяще провела регулярный чемпионат. «Тампа-Бэй» была намного сильнее всех. Она одержала 62 победы в «регулярке», забила 319 голов, в ее составе играл человек, набивший 128 очков за сезон.

Ей противостояла команда, которая попала в плей-офф в последний день регулярного чемпионата и то – с помощью реализованного буллита. Ее главная звезда Сергей Бобровский – по ходу сезона допустил психологический срыв, а перед серией с «Тампой» у российского вратаря не было ни одной победы в плей-офф и при этом маячило окончание контракта. Контракта не имел и другой лидер «Коламбуса» Панарин, который по ходу «регулярки» несколько раз намекал на обмен.

И вот, первая команда безропотно проигрывает серию второй со счетом 0-4. Успех, в котором весь регулярный чемпионат варились игроки «Тампы», растворился за четыре матча серии с «Коламбусом».

Удивительно? На первый взгляд, да. Но если копнуть глубже – слишком много ментальных факторов слились воедино. «Тампа» была обречена.

По ходу сезона «Тампа» просто отвыкла от неприятностей. В «регулярке» у них все выходило как по маслу, а когда перестало получаться в плей-офф, лидер сезона просто не знал, как с этим справляться. «Тампа» так и не преодолела общий негативный фон – «как это так — все получалось, а тут мы проигрываем».

На другой стороне льда – злой «Коламбус», подошедший к первому раунду на пике. Команда Тортореллы выиграла 12 из последних 13 матчей сезона. Сам тренер перед серией сподобился на прекрасную мотивационную речь:

«Забудьте о всякой технике и обводке, о схемах и тактиках. Все зависит от мышления. Нужно верить в себя. Иногда удивительные вещи случаются. А нам нужно стоять и не делать ни одного шага назад».

Торторелла, кстати, выигрывал Кубок Стэнли именно с «Тампой». Это был особенный для него матч.

На исход серии сильно повлияла первая игра. После первого периода того матча «Тампа» громила «Коламбус» со счетом 3:0. В начале второго Кучеров не реализовал верный момент, чудом не доведя счет до 4:0. Бобровский вытащил, после чего «Коламбус» поднял голову и выиграл. По ходу серии «Тампа» ни разу не вышла вперед первой, а сама будто бы забыла, как нужно отыгрываться.

Бобровский – отдельный разговор. «Тампа» имеет отношение к тому самому срыву вратаря. В матче регулярного чемпионата «Коламбус» крупно проигрывал «Тампе», после чего голкипера заменили. Он не остался на скамейке досматривать матч, как это обычно бывает, а ушел в душ.

Еще ранее «Коламбус» проиграл «Тампе» вообще со счетом 2:8 – в этом матче Бобровского не меняли. Торторелла будто бы хотел, чтобы Боб вкусил горечь поражения до конца, наказывал его за то, что тот по ходу сезона нарушал командную дисциплину. Можно представить, какой зуб остался у Бобровского на «Тампу-Бэй».

Обыграв «Тампу», «Коламбус» впервые выиграл раунд плей-офф Кубка Стэнли. Бобровский, Панарин, а с ними и Гавриков идут дальше. Кучеров вместе с Василевским и Сергачевым отправляются утешать себя на чемпионат мира в Словакию, куда уже получили вызов.