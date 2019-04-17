Российский фигурист Сергей Воронов поделился мнением по поводу возрастного ценза в фигурном катании.

Спортсмен считает, что не стоит повышать возраст, с которого фигуристы могут переходить во взрослую категорию. «У нас в России и так слишком много рамок людям устраивают, так давайте хотя бы в спорте высоких достижений людям не обламывать кайф, — сказал Воронов в эфире радио «Маяк». — Если нравится людям, то пусть выступают».

Фигурист отметил, что даже если не пускать юных спортсменок на взрослые старты, их достижения всё равно не останутся незамеченными «Вы думаете помимо российских фигуристок никто в мире больше не тренируется и ничего не видит? Сейчас век интернета, век youtube», — сказал Сергей. Спортсмен добавил, что лучше столкнуться с такой конкуренцией на чемпионате России, чем быть неготовым к ней на чемпионате мира.