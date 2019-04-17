Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в Фукуоке.

«Выступление Лизы Туктамышевой в Фукуоке меня просто потрясло», — заявила экс-спортсменка, слова которой приводит «Команда России». Бестемьянова добавила, что это стало для неё самым удивительным в сезоне.

Также экс-спортсменка выразила мнение, что неудачи, с которыми Туктамышева столкнулась в этом году, помогли ей выступить успешно. «Кто знает, если бы Лизу так не обидели, выступила бы ли она столь успешно? — задалась вопросом Бестемьянова. — А может быть, если бы Туктамышева была в Сайтаме, Кихира бы обозлилась и выиграла у всех?»

Напомним, Туктамышева победила в женском турнире в Фукуоке, команда России заняла итоговое третье место.