Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) опубликовала состав команды на предстоящий чемпионат Европы. Соревнования будут проходить в Баку в период с 16 по 19 мая.

В состав сборной России вошли петербургские гимнастки Дина и Арина Аверины. Также команду будет представлять Александра Солдатова.

Напомним, изначально чемпионат Европы должен был проходить в период с 31 мая по 2 июня, однако даты проведения турнира изменились из-за того, что 29 мая Баку примет финал футбольной Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины завоевали восемь медалей на этапе Кубка мира в Пезаро. В индивидуальном многоборье первое место на пьедестале заняла Дина Аверина, а ее сестра Арина стала серебряным призером соревнований. В финале отдельных видов Дина Аверина завоевала две награды высшей пробы – за упражнения с булавами и лентой. Кроме того, на ее счету серебро в упражнении с обручем и бронза в упражнении с мячом. Арина Аверина завоевала две золотые медали в упражнении с обручем и мячом.