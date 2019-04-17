Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских мужчин-одиночников в минувшем сезоне.

Бестемьянова отметила, что ученик Алексея Мишина Андрей Лазукин показал себя с хорошей стороны. «Андрей вообще молодец на всех стартах, но он пока только набирается опыта», — сказала экс-спортсменка, слова которой приводит «Команда России».

Бестемьянова обратила внимание на то, что не все старты получились провальными: Максим Ковтун хорошо выступил на чемпионате России, Александр Самарин — на чемпионате Европы. «Просто у них количество должно перейти в качество, парни должны ставить перед собой задачу хорошо проводить все без исключения соревнования и решать их», — заявила специалист.

Напомним, ранее Бестемьянова поделилась мнением об успехах Елизаветы Туктамышевой.