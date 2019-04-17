Американский центровой петербургского «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча с условной дисквалификацией ещё на три игры за произошедшее после матча против УНИКСа.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, а такое решение принято директоратом чемпионата Единой лиги ВТБ.

По условной дисквалификации игрок может принимать участие в матчах, начиная с 27 апреля. Дисквалификация на три последующие игры вступит в силу автоматически, если Рейнольдс допустит любое дисциплинарное нарушение регламента чемпионата до окончания сезона-2018/19.

Отметим, после финальной сирены на матче с УНИКСом между Джаленом Рейнольдсом и защитником казанцев Евгением Колесниковым состоялся разговор с использованием нецензурных выражений, после чего Рейнольдс пальцами рук коснулся лица Колесникова. В ответ Евгений Колесников попытался ударить Рейнольдса ногой, но у него не получилось.

Напомним, казанский УНИКС на домашней площадке одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 74:72 (19:13, 24:15, 14:26, 17:18).

Наибольшую результативность в игре продемонстрировал Джален Рейнольдс, который оформил дабл-дабл — 20 очков и 16 подборов.