В рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в Торонто местные «Мэйпл Ливз» принимают с «Бостоном Бруинз».

Матч стартовал в 02:00 по московскому времени. В данный момент счет в серии — 2-1 в пользу канадского клуба. Первые две встречи завершились зеркально — оба раза команды играли со счетом 4:1. В первом матче победа была за «Торонто». Третий матч закончился победой «Торонто» со счетом 3:2. Россиийский защитник «Мэйпл Ливз» Никита Зайцев результативными действиями не отличился.

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Ливз» заняли итоговое пятое место в Восточной конференции со 100 очками.

«Бостон Бруинз» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 107 баллов.