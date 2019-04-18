В Далласе стартовал матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местным «Старз» и «Нэшвилл Предаторз».

Встреча началась в 3:00 по московскому времени, в данный момент «Нэшвилл» ведет в серии со счетом 2-1.

В первом матче, который проходил в Нэшвилле, победу со счетом 3:2 одержала команда Джима Монтгомери. В составе гостей по шайбе забросили Хискайнен, Радулов и Цукарелло. У хозяев отличились Йоси и Суббан.

Во второй встрече подопечным Питера Лавиолетта удалось взять реванш со счетом 2:1. У «Нэшвилла» по шайбе забросили Гримальди и Смит, а у «Далласа» отличился Бенн.

В третьей игре со счетом 3:2 победил «Нэшвилл», в составе которого отличились Гримальди, Форсберг и Гранлунд. У «Далласа» забили Цуккарелло и Сегин.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ «Даллас» занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Нэшвилл» расположился на третьей строчке.