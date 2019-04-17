Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в своем Instagram прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

«Когда мечта разбита, у вас должны быть силы, чтобы собрать каждый кусок и восстановить ее. Это должно быть сделано большими командами, каким является «Ювентус». Доверяй тем, кто хорошо это знает!» — написал Маркизио в Instagram.

Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде одержал победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:1. В составе голландцев по мячу забили Донни ван де Бек с передачи Хаким Зиеша на 34-й минуте и Матейс де Лигт с передачи Лассе Шоне на 67-й минуте. У итальянцев единственный гол на счету Криштиану Роналду, который забил после паса Миралема Пьянича на 28-й минуте.

Отметим, первый матч завершился со счетом 1:1. По сумме двух встреч дальше проходит «Аякс». В полуфинале команда Эрика тен Хага сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».