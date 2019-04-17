Советская экс-фигуристка Ирина Роднина поделилась мнением о смене тренера парой Владимира Морозова и Евгении Тарасовой.

По словам Родниной, она не завидует Тарасовой и Морозову в этой ситуации, потому что менять тренера второй сезон подряд очень сложно. Специалист считает, что в прошедшем сезоне они показали хорошие результаты, но у них нет чемпионства, и это видно.

«Чемпионский характер и харизму тяжело воспитать, поэтому им сложно будет бороться за медали Игр», — сказала Роднина, слова которой приводят «Известия».

Ранее Максим Траньков заявил, что со следующего сезона не будет тренировать пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Договоренность с фигуристами была только на сезон-2018/2019.

В прошедшем сезоне Евгения Тарасова и Владимир Морозов под руководством Максима Транькова завоевали две серебряные награды чемпионата мира и Европы, а также стали чемпионами России и третьими в финале Гран-при.