Межсезонье в фигурном катании традиционно богато новостями о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Nevasport предлагает пройти тест и вспомнить, под чьим руководством никогда не работал тот или иной спортсмен.
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Межсезонье в фигурном катании традиционно богато новостями о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Nevasport предлагает пройти тест и вспомнить, под чьим руководством никогда не работал тот или иной спортсмен.