«Аякс» дождался. Спустя 20 с лишним лет в Амстердаме снова выросло целое поколение футболистов, которые способны даже в молодом возрасте претендовать на победу в Лиге Чемпионов. Детсад из «Аякса» уже перешагнул через «Реал» и «Ювентус», впереди маячат матчи с «Манчестер Сити» и «Барселоной».

Помимо уже опытных Зияша, Блинда и Тадича, у «Аякса» есть молодые звезды. Nevasport предлагает присмотреться к ним поближе.

Андре Онана (1996), вратарь

Один из главных творцов победы над «Реалом», камерунец в свое время не смог пробиться в «Барселону», играя за нее в юношеских командах. Пробыв в Испании пять лет, воспитанник академии Самуэля Это’О перешел в «Аякс», где уже третий сезон защищает последний рубеж амстердамского клуба.

Нуссаир Мазрауи (1997), правый защитник

Мазрауи — обладатель двойного гражданства. Однажды перед ним встал сложный выбор, за какую сборную играть — голландскую или марокканскую. В итоге Нуссаир выбрал историческую родину. Воспитанник «Аякса» может сыграть как на фланге защиты, так и в полузащите. Его главные качества – скорость и работоспособность.

Маттейс Де Лигт (1999), центральный защитник

Человек, попавший в основу сборной Голландии в 17 лет. Сейчас ему всего 19 лет, но он уже капитан «Аякса», что говорит о его лидерских качествах. Также про него говорят, что это будет лучший центральный защитник в истории голландского футбола. Его главные добродетели — выбор позиции и умение отдать первый пас. Слухи отправляют его в «Барселону» уже со следующего сезона.

Фрэнки Де Йонг (1997), полузащитник

Потенциально самый сильный футболист «Аяка», способный сыграть на любой позиции в защите и в центре поля. С лета его уже подписала «Барселона», заплатив свыше 70 млн евро. В свое время Де Йонга взяли за один евро у «Вильема II» — в той сделке был указан процент от будущей продажи. Таким образом, бывший клуб Де Йонга заработал годовой бюджет на продаже игрока в «Барселону».

Донни Ван де Бек (1997), полузащитник

Новый лидер полузащиты «Аякса» является воспитанником клуба. Неоднократный победитель юношеского первенства Голландии. Рослый белобрысый хавбек уже провел пять встреч за национальную сборную. В нынешнем сезоне играет особенно результативно, забив уже более 10 голов.

Давид Нерес (1997), нападающий

Нерес не провел еще ни одного матча за сборную Бразилии, но его уже сравнивают с молодым Рональдо и Неймаром. Нерес может сыграть на любом фланге нападения и отличается высокой скоростью и техникой обращения с мячом. Уже ясно, что он не задержится на следующий сезон в «Аяксе» и в данный момент является объектом вожделения для многих клубов.