Букмекеры определили фаворитов на поединки турнира UFC Fight Night в Петербурге.

В бое между Кшиштофом Йотко и Аленом Амедовским аналитики предлагают поставить на победу поляка с коэффициентом 1.55. Победа македонца оценивается менее вероятно — в 2.45.

В бое женщин в наилегчайшем весе букмекеры видят фаворитом Антонину Шевченко и дают на нее коэффициент 1.24. На победу Роксанн Модафери коэффициент 4.05.

Ивана Штыркова аналитики видят победителем поединка против Девина Кларка. На победу россиянина коэффициент 1.53, на американца ставка идет выше — 2.50.

В бое между Сергеем Павловичем и Марсело Гольмом явным фаворитом букмекеры считают россиянина и предлагают коэффициент 1.32 на его победу. Победа его противника оценивается в 3.40.

Ислам Махачев признается специалистами фаворитами в поединке с Арманом Царукяном: на победу первого коэффициент 1.26, на триумф второго — 3.85.

В главном бое вечера между Алексеем Олейником и Алистаром Оверимом фаворитом признают голландца, на победу которого идет коэффициент 1.48. В победу россиянина букмекеры верят меньше — 2.65.