Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узурова выразила мнение, что Елизавета Туктамышева могла бы усилить их команду.

Узурова отметила, что Туктамышева является уникальной фигуристкой, которая отличается очень хорошей прыжковой техникой. «С ее приходом наша команда стала бы намного сильнее», — сказала тренер, слова которой приводит Sportx.kz. При этом специалист добавила, что Федерация фигурного катания России не позволила бы фигуристке сменить спортивное гражданство. «Она – один из лидеров и еще долго будет им», — подчеркнула Узурова.

Напомним, в минувшем сезоне Туктамышева завоевала две медали этапов Гран-при и вышла в финал серии, где стала третьей. Также спортсменка выступила на командном чемпионате мира в Фукуоке и стала обладательницей бронзовой награды, выиграв при этом соревнования среди женщин.