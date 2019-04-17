Ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор раскритиковал промоушен за решение отдать Исраэлю Аденсанье рекорд по количеству нокдаунов в титульных боях.

«Подождите, что? UFC, как вы считали? Это уже вторая ошибка. Хочу себе почетный значок, перед тем как я вернусь. В интернете они тоже считаются. Поторопитесь, UFC, я скоро буду. И используйте хорошие фотографии», — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, на турнире UFC 236 Исраэль Адесанья победил Келвина Гастелума единогласным решением в поединке за временный пояс. За пять раундов Адесанья отправил Гастеллума в нокдаун четырежды.

Ранее Макгрегор прокомментировал драку, которую затеяли между собой капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий “Каролины” Андрей Свечников.