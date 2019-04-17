Чиновник Минпромторга Денис Пак выступил свидетелем на судебном заседании по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Пак прокомментировал конфликт, возникший между ним и футболистом петербургского «Зенита». Пострадавший заявил, что Александр Кокорин взял в руки стул из-за столика, где сидел Пак. «Он целился мне в голову, желая нанести вред здоровью», — заявил чиновник, слова которого приводит «Чемпионат». Он отметил, что подставил руку, поэтому удар пришёлся не только по голове.

Напомним, текущее заседание является уже шестым по счёту. Накануне в Пресненском суде города Москвы было просмотрено видео драки в кафе «Кофемания», где и было совершено нападение на Пака.

Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина выразил беспокойство по поводу состояния здоровья спортсмена. «Состояние здоровья Кокорина под угрозой, о чем говорят многочисленные документы, — сказал Ромашов в суде. — Недавно он сделал операцию на колене и до сих пор не восстановился».