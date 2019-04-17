Абсолютный бойцовский чемпионат проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба UFC, отмечая, что мероприятие будет бесплатным для посещения зрителей.

Напомним, ранее стало известно о снятии Александра Волкова с турнира UFC Fight Night. В поединке против Алистара Оверима его заменит Алексей Олейник. Олейник одержал 57 побед в ММА, потерпел 11 поражений и один бой свел к ничьей. На счету Оверима — 44 победы и 17 поражений.

Турнир в Санкт-Петербурге состоится 20 апреля и будет проходить во дворце спорта «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что российскому бойцу Александру Яковлеву, который выступит в Санкт-Петербурге, также заменили соперника.

Отметим, на петербургский турнир смешанных единоборств UFC Fight Night продаются билеты в восьмиугольник.

Цены на такой билет варьируются от 40 до 95 тысяч рублей, а в стоимость входят фото с бойцами и чемпионским поясом UFC.