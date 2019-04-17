Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, собирается ли он поехать на чемпионат мира.

По словам Малкина, у него давно не было такого долгого межсезонья в НХЛ — последние года четыре, если не больше.

Игрок отметил, что если его позовут на чемпионат мира, то он, конечно, поедет.

«Травм нет. Хочется еще поиграть в хоккей. Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка. Посмотрим», — сказал Малкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в Питтсбурге состоялся четвертый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева потерпели поражение со счётом 1:3. Таким образом, «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл все четыре матча серии, а «Питтсбург» завершил выступление в Кубке Стэнли.