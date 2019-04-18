В Сочи завершился чемпионат России по кёрлингу среди женских команд. Соревнования проходили в олимпийском центре «Ледяной куб».

В группе «А» – высшем дивизионе российского керлинга – за награды боролись десять команд из различных регионов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Победу в соревнованиях одержала команда «Адамант-1» (Санкт-Петербург) со скипом – Заслуженным мастером спорта России Алиной Ковалёвой. Также в команде вошли Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.

В финале петербурженки добились победы над командой Краснодарского края-1.

В турнире среди десяти команд группы «Б» успех праздновали девушки из команды «Санкт-Петербург – УОР №2» (скип – Мария Комарова). Серебряные медали достались керлингисткам из другой команды с берегов Невы – «Адамант-2» (скип – Мария Ермейчук).