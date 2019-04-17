Мадридский «Атлетико» объявил о подписании нового контракта со словенским вратарем Яном Облаком.

Новый контракт с 26-летним голкипером рассчитан до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.

По информации AS, сумма отступных в контракте вратаря составляет 100-120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Облак принял участие в 41-м матче во всех турнирах, пропустил 32 мяча, и в 22 встречах отыграл на ноль.

Напомним, Облак попал в десятку лучших вратарей мира по версии L’Equipe. Кроме Облака такой чести удостоились голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер, вратарь «Пари Сен Жермен» Джанлуиджи Буффон, голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис, голкипер «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас, вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд и голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген.