Все билеты на матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» проданы.
Об этом сообщается в Instagram черно-зеленых. Отмечается, что на игру продано 35 074 билета.
Игра состоится в Краснодаре 20 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Напомним, ранее букмекеры определили главных соперников петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.
В данный момент петербуржцы располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 48 очков после 23 сыгранных матчах.
На втором месте располагается московский «Локомотив» — у команды 42 очка. Такой же показатель и у «Краснодара», идущего на третьем месте.
Отметим, на стадионе «Газпром-арена» пройдет показ матча 24-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».