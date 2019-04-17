Все билеты на матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» проданы.

Об этом сообщается в Instagram черно-зеленых. Отмечается, что на игру продано 35 074 билета.

Игра состоится в Краснодаре 20 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее букмекеры определили главных соперников петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.

В данный момент петербуржцы располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 48 очков после 23 сыгранных матчах.

На втором месте располагается московский «Локомотив» — у команды 42 очка. Такой же показатель и у «Краснодара», идущего на третьем месте.

Отметим, на стадионе «Газпром-арена» пройдет показ матча 24-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».