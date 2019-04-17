Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза поделился мнением о предстоящей игре против эстонского «Калева».

По словам Плазы, сейчас та стадия сезона, когда нужно забыть обо всех проблемах и сконцентрироваться на себе. Испанец отметил, что проблемы с составом стали ещё больше, Евгений Воронов буквально на последней тренировке перед отъездом в Таллин получил небольшое растяжение, а Рейнольдс дисквалифицирован.

«Да, будет непросто, но сейчас не время для того, чтобы искать оправдания. «Калев» — хорошая команда, последний матч они выиграли с преимуществом в 30 очков. Клуб из Таллина борется за плей-офф, для них сейчас каждый матч может стать решающим», — сказал Плаза, слова которого приводит официальный сайт.

Он добавил, что нужно сфокусироваться на своей игре и забыть, что была игра три дня назад, а в воскресенье предстоит очень важная встреча с «Локомотивом».

Напомним, в Таллине состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Калевом» и петербургским «Зенитом». Встреча начнется с 19:00 по московскому времени.

В данный момент петербургский клуб идет на пятом месте после 23 встреч, победив 14 раз и проиграв девять матчей. Эстонская команда располагается на восьмой позиции, одержав 11 побед и потерпев 12 поражений.