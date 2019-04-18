Наставника «Челси» Маурицио Сарри не устраивает нынешнее положение дел своим в клубе и итальянец будет рад, если его отправят в отставку.

Об этом размышляет журналист Данкан Каслз. По его информации из нескольких источников, Сарри не против получить увольнение из лондонского клуба.

Журналист сообщил, что Сарри не получает удовольствия от времени в Лондоне, не испытывает удовлетворения от работы в клубе. Сарри считает, что между ним и руководством клуба имеется огромная дистанция. В частности, Сарри не имеет влияния на трансферную политику клуба.

Каслзу рассказали, что он не будет противиться, если «Челси» решит уволить его. Итальянец с радостью получит причитающиеся деньги, а затемвозглавит один из топ-клубов Серии А и вернется на родину.

Напомним, что Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года. Лондонский на данный момент занимает пятое место в чемпионате АПЛ.