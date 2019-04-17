Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц огласил штраф, назначенный «Зениту» за поведение болельщиков в матче против «Анжи».

За оскорбительные выражения болельщиков «Зенита» в адрес соперника, в том числе дискриминационную кричалку по признаку происхождения, клубу назначается штраф размером в 350 тысяч рублей и закрытие трибуны D на одну игру условно до конца этого сезона.

Напомним, ранее букмекеры определили главных соперников петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.

В данный момент петербуржцы располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 48 очков после 23 сыгранных матчах.

На втором месте располагается московский «Локомотив» — у команды 42 очка. Такой же показатель и у «Краснодара», идущего на третьем месте.