Цена на акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» упали после вылета команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, вчера подопечные Массимилиано Аллегри уступили дома амстердамскому «Аяксу» и по сумме двух матчей вынуждены были покинуть главный еврокубковый турнир.

По сообщениям спортивного издания Football Italia, накануне игры одна акция туринской команды стоила 1 евро 69 центов. В среду утром на торгах стоимость акции составила 1 евро 30 центов, потеряв 24% от цены.

Агентство Bloomberg сообщает о постепенном росте акций по цене, в середине дня, 17 апреля, уже поднялись до отметки в 1 евро и 41 цент, однако потери все равно значительные — около 16 процентов от вчерашней цены.

Напомним, на «Ювентус Стэдиум» команда Аллегри уступила гостям из Амстердама со счетом 1:2, в составе «Юве» отличился Криштиану Роналду, на что «Аякс» ответил голами Донни ван дер Бека и Матейса Де Лигта.