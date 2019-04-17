Директор департамента Минпромторга России Денис Пак дал показания в суде по делу о драке в «Кофемании» с компанией футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В ходе заседания Пак рассказал о том, какие выкрики во время и после драки поступали в его адрес.

Слова потерпевшего приводит издание «Спорт-Экспресс». По словам Пака, агрессия исходила от всех участников компании, и каждого пострадавший воспринимал как способного нанести ему вред. В результате ударов стулом Пак получил повреждение зуба.

«Были выкрики: «Убью», «Тебе повезло, что остался жив». А.Кокорин повернулся и очень агрессивно сказал, что я китаец, и это сопровождалось бранью», — поведал Пак в ходе допроса в суде.

На скамье подсудимых четверо фигурантов дела: футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и друг компании Александр Протасовицкий. Инцидент произошел в кафе «Кофемания» 8 октября 2018 года.