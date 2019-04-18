По итогам четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов нападающий «Барселоны» Лионель Месси догнал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по кооличеству голов за клубную карьеру.

Аргентинец оформил дубль в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:0). Роналду тоже забил, открыв счет в матче с «Аяксом». Теперь у обоих футболистов стало по 597 мячей за клубы. Месси забивал столько за «Барселону» — у него 416 в чемпионате Испании, 110 в Лиге Чемпионов, 50 в Кубке Испании, 13 в Суперкубке Испании, 5 в Клубном чемпионате мира, 3 в Суперкубке Европы.

Роналду забивал за разные клубы. У Криштиану 3 за «Спортинг», 118 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал», 26 за «Ювентус».

По общему количеству голов за карьеру Роналду пока впереди, поскольку имее больше забитых мячей за сборную — 85 против 65. Отметим, что возрастная разница между футболистами — два года.