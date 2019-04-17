Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич, права на которого принадлежат «Реалу», может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, в арендном соглашении хорвата с лондонцами нет опции выкупа, поэтому его представители ведут переговоры с сине-бело-голубыми.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявлял, что хотел бы приобрести Ковачича на постоянной основе.

Отметим, «Челси» находится под угрозой трансферного бана на два окна. Transfermarkt оценивает Ковачича в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ковачич провел 43 матча за «Челси» и отметился 2 голевыми пасами.

В данный момент петербуржцы располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 48 очков после 23 сыгранных матчах.