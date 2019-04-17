Председатель совета директоров «Уралхима», а также заместитель председателя совета директоров «Уралкалия» Дмитрий Мазепин хочет приобрести команду гоночную «Уильямс», выступающую в чемпионате «Формула-1». Информацию о возможных переговоров сообщает портал motorsport.com.

Как сообщают СМИ, Мазепин уже начал договариваться о покупке с представителями «Уильямса«. До этого компания «Уралкалий» участвовала в торгах на покупку команды Ф-1 «Форс Индия», однако так и не стала её новым владельцем.

Дмитрий Мазепин является отцом гонщика Формулы-2 Никиты Мазепина. Перейти в Формулу-1 Мазепин младший сможет только когда получит лицензию: для этого ему нужно по окончании сезона попасть в пятерку лучших пилотов Ф-2. Владелец команды на быстрый переход гонщика повлиять не может.

На данный момент «Уильямс» набрал 0 очков в Кубке конструкторов текущего сезона Формулы-1 и является одним из главных аутсайдеров года.