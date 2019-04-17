Бразильский футболист «Краснодара» Вандерсон рассказал о своем пребывании в России.

По словам Вандерсона, у него нет определенного хобби, ему нравится проводить время с друзьями и семьей, а также ходить в рестораны, однако борщ он еще не пробовал. Футболисту уже рассказывали про это блюдо, но пока не было возможности его попробовать.

«Когда я попробую борщ, то смогу сказать, вкусный он или нет», — отметил Вандерсон.

По поводу русского языка бразилец сообщил, что он приехал в Россию полтора года назад, и ему равно очень трудно общаться. Он понимает несколько слов, но знает, что это очень сложный язык.

«Есть игроки, которые уже 5 или 6 лет здесь и до сих пор не могут нормально общаться на русском. Нам, игрокам из южноамериканских стран, приходится очень сложно, потому что русский язык не имеет сходства с испанским или португальским», — сказал Вандерсон в подкасте Futbol Bajo Cero.

Напомним, Вандерсон перешел в «Краснодар» в июне 2017 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Он заключил с черно-синими пятилетний контракт.