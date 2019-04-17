Футболист минского «Динамо» и друг Александра Кокорина Алан Чочиев в своем Instagram прокомментировал решение суда не выпускать футболиста на свободу.

«Судный день настанет для всех. Цирк продолжается», — написал Чочиев.

Ранее стало известно, что по итогам слушания судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля без изменений. Таким образом, срок ареста футболистов остаётся прежним: они будут вынуждены пребывать в СИЗО до сентября.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.