В Санкт-Петербурге в скором времени появится новый спортивный комплекс, предназначенный для сдачи норм ГТО. Об этом сообщает портал 78.ru.

Местом для размещения комплекса выбран парк 300-летия Санкт-Петербурга, расположенный в Приморском районе. С севера здание ограничит ТРК «Питерлэнд», с востока — Яхтенная улица, а с юга расположится Невская губа.

Ожидается, что в комплексе будут возведены конструкции и площадки для следующих видов спорта: футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автогонки, велогонки и скачки. Основным назначением постройки станет проведение комплекса ГТО.

Трибуны открытого комплекса вместят до 200 зрителей. По информации на сайте госзакупок, потратить на комплекс собираются около 122 миллионов рублей. Также обозначены и примерные сроки строительства — с 15 мая по 31 октября 2019 года.