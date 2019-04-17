Братья Александр и Кирилл Кокорин принесли извинения Денису Паку в суде.

«Денис Клементьевич, здрасьте», — начал Кокорин-старший. Он сказал, что хотел бы за свои действия извиниться. Футболист отметил, он понимает, что ситуация получилась неприятная, и готов возмести ущерб, а если представится такая возможность, хотел бы помириться.

Брат Александра Кирилл Кокорин сказал, что тоже хотел бы извиниться.

«Я должен был по-другому отреагировать на оскорбления», сказал Кокорин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Пак не ответил ни одному, ни второму обвиняемому.

Ранее стало известно, что по итогам слушания судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля без изменений. Таким образом, срок ареста футболистов остаётся прежним: они будут вынуждены пребывать в СИЗО до сентября.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.