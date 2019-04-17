Адвокат жены Андрея Аршавина Алисы Марина Дубровская рассказала, что в адрес футболиста вынесены временные алименты, а суд дал время сторонам на примирение.

По словам Дубровской, в адрес Аршавина были вынесены временные алименты размером около 400 тысяч рублей, и суд дал срок для примирения в полтора месяца. Она отметила, что от футболиста на заседание явился адвокат, а Алиса присутствовала с дочкой, но из-за того, что Есения расплакалась, ей пришлось покинуть заседание.

«Следующее слушание по делу пройдёт 4 июня, если за это время не произойдёт примирения, начнётся основной процесс», — сказала Дубровская, слова которой приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Аршавин забрал у своей жены автомобиль, несмотря на тот факт, что их брак ещё не расторгнут официально. Бывший форвард приехал к супруге и забрал у нее автомобиль Mercedes GL350, оставив только детское кресло, а также обещал посадить её в тюрьму, если женщина не вернёт деньги, которые он ей давал.