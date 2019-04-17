Бывший нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки после инцидента на дороге. Информацию о случившемся, а также видеозапись произошедшего опубликовало издание «Спорт Бизнес Online».

Происшествие случилось в минувшую пятницу, 12 апреля, в Казани. Автомобилю Обухова перегородила дорогу другая машина, поэтому он напал на водителя. Пострадавшая девушка зафиксировала в травмпункте кровоподтек головы и ушибы мягких тканей лица. Также врачи подозревают у неё сотрясение мозга.

Правоохранительные органы г. Казань в настоящее время проводят проверку случившегося и выясняют детали происшествия.

Дмитрий Обухов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса«. В 2018 году контракт с клубом был расторгнут по обоюдному желанию сторон.