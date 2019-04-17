Французский тренер Тьерри Анри может возглавить клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз».

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство «Нью-Йорк Ред Буллз» уже ведёт переговоры с Анри. Сам специалист считает, что может помочь команде и изменить её состояние как на поле, так и за его пределами. В клубе ожидают, что прибытие Анри может улучшить репутацию «Нью-Йорк Ред Буллз» и оказать существенное влияние на коммерческие доходы клуба.

Напомним, Тьерри Анри выступал за лондонский «Арсенал» с 1999 по 2007 год. Француз провел в составе «канониров» 258 матчей и забил 175 голов. За эти восемь лет Анри дважды стал победителем АПЛ. После завершения карьеры Анри работал в тренерском штабе клуба.

В «Нью-Йорке» Анри играл с с 2010 по 2014 год.

В этом сезоне Анри тренировал футбольный клуб «Монако».