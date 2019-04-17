Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах может уйти из команды по окончании текущего сезона. Об этом сообщает испанское издание AS.

Как стало известна СМИ, главная причина кроется в конфликте египетского футболиста с главным тренером клуба Юргеном Клоппом. Из-за этого Салах обратился к руководству «Ливерпуля» с просьбой в ближайшее время обеспечить его трансфер в другую команду. Если до конца сезона у форварда останется желание сменить клуб, то «Ливерпуль» не будет препятствовать ему.

В нынешнем сезоне Мохаммед Салах провел 45 встреч за «Ливерпуль», забив 22 мяча. Прошлый сезон получился для египтянина особенно удачным: тогда в 52 встречах он оформил 44 мяча. Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, текущее соглашение с командой рассчитано до 2023 года.