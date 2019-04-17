Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания по делу о драке в «Кофемании», которую устроила компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам Гайсина, он попытался встать между Паком и компанией с целью успокоить собравшихся, однако этого сделать не удалось. «Было понятно, что товарищи были не в совсем трезвом состоянии. В неадекватном – это 100%. Моя задача была их успокоить», — заявил директор «НАМИ».

Как заявил пострадавший, он отвлекся и в этот момент получил удар в подбородок от Павла Мамаева, затем удушающий прием провел Александр Протасовицкий: «Все эти действия были какие-то… подошел, ударил, отбежал. За что? Почему? Как? Я никого не оскороблял».

Ранее в суде выступил другой потерпевший Денис Пак. Он заявил, что подсудимый Александр Кокорин целился стулом в его голову, а также рассказал, что выкрикивали в его адрес друзья футболиста.