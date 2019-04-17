Нападающий российского футбольного клуба «Оренбург» Джордже Деспотович сделал попытку предсказать итоги текущего сезона чемпионата России. Слова футболиста приводит пресс-служба команды.

На вопрос, кто выиграет Российскую Премьер-лигу в этом сезоне, Деспотович ответил, что победит «Зенит«. Битву за второе и третье место в чемпионате сербский форвард назвал очень интересной. «Хочется, чтобы серебро взял «Краснодар», очень хорошо играет. А бронзу получит «Локомотив», — сказал футболист.

Также Деспотович уверенно заявил, что «Оренбург» точно останется в премьер-лиге.

Напомним, сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, ближайшие преследователи «Локомотив» и «Краснодар» отстают от клуба на 6 очков. До конца чемпионата осталось семь туров, в следующие выходные «Зенит» и «Краснодар» сыграют между собой.