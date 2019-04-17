Российским бобслеистам Александру Зубкову, Александру Касьянову, Ильвиру Хузину и Алексею Пушкареву хотят продлить срок дисквалификации за допинговые нарушения. По сообщениям ТАСС, с таким заявлениям в спортивный арбитражный суд обратилось агентство WADA.

Как сообщают СМИ, Всемирное антидопинговое агентство считает наказание за нарушения на Зимней Олимпиаде в Сочи недостаточно жестким. Напомним, в январе 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала Зубкова, Пушкарева, Хузина и Касьянова на два года.

Отметим, что все четверо бобслеистов с двухлетним отстранением не согласны, они уже подали апелляции в CAS. Об апелляции WADA Александр Зубков в курсе: он заявил в интервью ТАСС, что над этим делом уже работают адвокаты спортсменов.