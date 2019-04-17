Российский теннисист Даниил Медведев сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в монакском Монте-Карло. На турнире он был посеян под 10-м номером, соперником россиянина стал молдаванин Раду Албот.

Матч длился всего 1 час и 10 минут, чтобы пройти в следующий раунд, Медведеву потребовалось лишь два сета. Счет в матче 6:1, 6:2. На счету российского теннисиста два эйса и шесть реализованных брейк-пойнтов. За матч Медведев допустил всего одну двойную ошибку. Албот совершил две таких оплошности, а также реализовал всего один брейк-пойнт.

В следующем раунде Медведеву предстоит сразиться за выход в четвертьфинал турнира. Соперником россиянина станет греческий теннисист Стефанос Циципас.

Двое других россиян, участвовавших в турнире, Карен Хачанов и Андрей Рублев уже вылетели на более ранних раундах соревнования.