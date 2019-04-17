Российский защитник московского футбольного «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в первую команду и сможет помочь команде в матче с красноярским «Енисеем» в чемпионате России.

По информации СМИ, футболист сегодня провел тренировку с основным составом клуба, и очень вероятно его появление в составе на игру 24 тура чемпионата России по футболу.

Инцидент с Аязом Гулиевым произошел на улице Москвы 10 апреля, в минувшую среду. Гулиев толкнул пешехода машиной на переходе по пути на дорогу, а когда тот завозмущался, футболист вышел из машины и избил прохожего. За это «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей и сослал во вторую команду, однако ссылка продлилась менее недели. Также на Гулиева завели два административных дела, одно из которых грозит лишением прав.