Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания по делу о драке в «Кофемании«, которую устроила компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В частности, Гайсин пояснил суду, каким образом он давал отпор нападавшим.

После того, как Гайсин получил от Мамаева удар по лицу и затем укусил футболиста за руку. «Дальше не помню, что с ним произошло, но Протасовицкий заступился за него», — заявил потерпевший. Предварительный сговор нападавших Сергей Гайсин отрицает: «Времени, чтобы согласовать данное действие, не было. Одна группа стоит, а другой бьет сзади, мне это непонятно».

Напомним, инцидент в «Кофемании» произошел 8 октября 2018 года. От рук компании Кокорина и Мамаева пострадали гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин и директор департамента Минпромторга Денис Пак.