Российский боец ММА Александр Емельяненко может провести поединок в Москве в декабре 2019 года. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В декабре проводить турнир планирует организация GFC — Gorilla Fighting Championship, ранее имевшая название «Битва на Волге». В рамках GFC Емельяненко встретится на ринге с бразильцем Луисом Энрике. Поединок пройдет 10 мая в г. Тольятти.

По словам руководителя промоушена Александра Гурьянова, GFC планирует подписать с Емельяненко долгосрочное соглашение и сделать бойца хедлайнером московского турнира. «Мы готовы предложить ему контракт на несколько поединков, необходимо обсудить условия«, — заявил Гурьянов в интервью ТАСС.