Испанский футболист бразильского происхождения Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Общая сумма, которую Коста задолжал налоговой службе, составляет 1 миллион 100 тысяч евро. СМИ сообщают, что футболиста подозревают в сокрытии доходов от спонсорской сделки с компанией по производству спортивной экипировки Adidas в 2014 году (до перехода в «Челси«).

В налоговой администрации давать комментарий по заявлению отказались, поскольку разглашать данные налогоплательщиков не имеют права.

Ранее Диего Коста получил восьмиматчевую дисквалификацию в Ла Лиге от Федерации футбола Испании, поскольку в матче с «Барселоной» оскорбил судью и его мать, а также схватил арбитра за руку. В этом сезоне испанский форвард «Атлетико» больше не сыграет.